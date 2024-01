JUHTKIRI ⟩ Õpetajatele malka?

Postimees on toetanud õpetajate palgatõusu nõudmisi varemgi. Oleme korduvalt kirjutanud, kuidas jutt ei käi üksnes palgatõusust, vaid ka õpetaja koormuse leevendamisest. Mis võib-olla peamine – õpetajad on nördinud valitsuse murtud lubadustest palka tõsta. Sellega läheb õpetajate streik kokku ühiskonnas valitsevate meeleoludega, kus samuti tuntakse end petetuna maksutõusude ja uute maksude pärast. Pole siis imestada, et õpetajate streiki toetab enamik ühiskonnast.

Esmaspäeval saigi õpetajate karikas täis, kui koolides üle Eesti algas tööseisak ja Toompeal peeti meeleavaldus õpetajate toetuseks. Õpetajate meelepaha ja ärrituse võttis hästi kokku Gustav Adolfi gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Indrek Riigor, kelle sõnul kiidab ta õpilaste ees igapäevaselt Eesti riiki. «Kui meil poleks oma riiki, oleks emakeeles õppimine ja rahvana püsimajäämine küsitav. Ma püüan õpetada, et vabadus ei tähenda ainult vabadust, vaid see tähendab ka vastutust,» sõnas ta. Aga lisades kohe: «Minu poolt on täiesti elementaarne eeldada, et riigi tasandil on mu õpetatu käibetõde. Aga kas ikka on!?»