KRISTER KRUUSMAA ⟩ Tehisarule tuleks õpetada rohkem eesti keelt ja kultuuri

Esiteks vastutab sellise prohmaka eest mõistagi inimene. Ükskõik, kas pilt on tehtud tehisintellekti poolt või mitte, peab selle sobivust kontrollima kampaania, reklaami vms eest vastutav isik. Ilmselt ei süüvinud see inimene lihtsalt tehistaibu loodud kujutise täpsemasse süžeesse, halvemal juhul ei osanud ta selgelt küüditamisele viitavaid visuaalseid elemente ära tunda. Selles mõttes peab paika ammune tõdemus, et süüdi pole tehnoloogia, vaid selle kasutajad.