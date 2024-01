Linn võtab tööle vähem õpetajaid kui riik talle arvestuslikult õpetajate palgaks raha arvestab. Kuna Tallinna linn panustab ka enda eelarvest haridusse vähem kui näiteks naabervallad, kus õpetajate palk on sadu eurosid kõrgem, siis selleks, et tagada riigitoetusega õpetajate palk 120% Eesti keskmisest, teeb pealinn vaat et sohki.