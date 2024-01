AIMAR VENTSEL ⟩ Munitsipaalkatastroof Venemaal

Kui küttesüsteemid Venemaal külmuvad, on eluspüsimiseks vaja alternatiivseid meetodeid. Pildil on liikuvköök Klimovskis, kus saab valmistada sooja sööki. 9. jaanuar 2024.

Venemaaga on seotud palju romantilisi stereotüüpe. Üks neist on seotud Vene talvega. Klišeepilt lumme mattunud palktaredest külaga, lumi sädelemas päikesepaistel, tarede korstnatest tulevast turvalisust pakkuvast suitsust ja kaevukoogul toimetavast suurrätti mähitud memmest tuleb vast igaühele tuttav ette. Nii ilus, harmooniline, «autentne»! Milline on karm tegelikkus, sellest kirjutab etnoloog Aimar Ventsel.