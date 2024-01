VLADIMIR JUŠKIN ⟩ Nii värbas NSVL Briti ülikoolides luureagente

Boriss Grigorjev, polkovnik, töötas diplomaatilise katte all aastatel 1966–1996, Välisluureteenistuse residentuurides Kopenhaagenis, Stockholmis ja Teravmägedes, meenutab: «Kõik luureteenistused kasutavad heasoovlikke vabatahtlikke koostööks ja saavutavad sageli häid tulemusi. Minu tegevusbiograafias ei olnud puudust sooviavaldajatest ega vabatahtlikest. Pidi lihtsalt veenduma, et sooviavaldaja on tõeline ega ole läbinud eelnevat instrueerimist vastuluureks.»