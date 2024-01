EÜL on solidaarne Eesti Haridustöötajate Liiduga (EHL) ning soovib kõigile streikivatele õpetajatele jõudu. See on oluline samm, mis kaitseb mitte ainult õpetajate õigusi, vaid mõjutab otseselt ka kogu Eesti haridussüsteemi, kinnitab avalduses Eesti Üliõpilaskondade Liit.