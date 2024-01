Eesti Metsa Abiks hinnangul on tegemist erakordselt halva plaaniga. Kardetavasti saab tagajärg olema see, et paljud eestimaalased jäävad ilma oma kodumetsadest. Kui eelnõust peaks saama seadus, siis saab see olema seaduslik, täiuslik jokk-skeem.