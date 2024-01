RAINER SAKS ⟩ Rünnak Ust-Luga sadamale on venelastele suur psühholoogiline kahju, peatus ka nafta eksport

Ukraina meedias ilmus juba varem tuttava anonüümse allika kaudu informatsioon, et rünnak Peterburi linna lähedal Ust-Luga sadama rajatistele oli Ukraina sõjaväeluure korraldatud erioperatsioon. Teade vihjab taas pigem Venemaa territooriumil läbi viidud operatsioonile. Rünnaku tulemusel puhkes ulatuslik tulekahju ja tuli evakueerida 150 töötajat. Erinevates allikates nimetatakse, et tabamuse on saanud Novateki söeterminal või vedelgaasi terminal.

Kokkuvõttes on sadamas paiknenud Vene ettevõtte Novatek kõik tegevused peatatud, sealhulgas nafta eksport sellest sadamast. Mineraalide ekspordikahjust on Venemaa jaoks suuremad psühholoogilised kahjud. Tegemist on juba teise suure rünnakuga piirkonnas, mis on rindejoonest pea 900 km kaugusel. Venemaa õhutõrje NATO piiride vahetus läheduses ei avalda muljet.