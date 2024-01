Slovakkia peaminister Robert Fico sai laupäeval jälle midagi Ukraina aadressil öeldud. Ta rääkis avalik-õiguslikule ringhäälingule RTVS, et Ukraina ei ole iseseisev ja suveräänne riik, vaid on USA täieliku mõju ja kontrolli all. Ta lisas ka, et on valmis vetostama Ukraina liitumise NATOga, kuna see tooks kaasa kolmanda maailmasõja. Samuti kordas ta oma lubadust, et Ukraina ei saa relvi Slovakkia armee ja riigi varudest.