HEIKI KOHAL ⟩ Eneseabi hiidkäibed: sama raha eest saaks 2733 Leopard tanki või toita kõiki maailma vaeseid

Olen viimased 1-2 aastat tegelenud ühe suurema kirjutamisprojektiga. Millega täpsemalt, ei olegi siinse artikli kontekstis nii väga oluline. Kuid mainimist väärib, et see asetub teabekirjanduse, täpsemalt enesearengu (või siis eneseabi) segmenti, on avanud mulle mitmeid eetilisi ja moraalseid dilemmasid ning pannud mind teatud asjade üle sügavamalt järgi mõtlema. Ning, mis kõige tähtsam – neist mõtetest võiks olla kasu kõigil, kes otsivad vastuseid, soovivad oma elu edendada ja natukenegi säärastest raamatutest huvituvad. Probleemi täielikuks mõistmiseks tasub aga alustada üldisemast.