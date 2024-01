VLADIMIR SAZONOV ⟩ Kremli käsi Lähis-Idas ehk Palestiina terrorism PLOst Hamasini

Teadagi on Moskval Lähis-Idas pikk käsi, eriti Süürias, kus võimul on Kremli sõber diktaator Bašar Assad. Samas on Kremli mõjutustegevus tajutav Lähis-Idas ka mujal, sh eriti Palestiinas. Seda kõike võib võtta kokku mõistega aktiivsed meetmed (vene k активные мероприятия). See on mõiste, mida kasutati Nõukogude Liidu ja kasutatakse Venemaa poliitilise, infoalase ja muu mõjutustegevuse kirjeldamiseks.