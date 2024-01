RAUL REBANE ⟩ Kui tahad saada Venemaal isevalitsejaks, pead olema lühike

Lenini mõõdutundetu ülistamise, kummardamise ja monumenteerimise aeg on läbi. Alles on jäänud fanaatiline sadist, kelle tegevus tõi otse ja kaudselt kaasa kümnete miljonite inimeste surma ja elude rikkumise.

Mõni päev enne Moskva olümpiamängude algust, juulis 1980, käisin Moskva lähedases Podolskis NSVLi koondise treeninglaagris. Tagasisõidul küsisin meie jutukalt autojuhilt, et kas ta mõnda lugu Podolski linnast teab. Ta rääkis, et sõja ajal olevat mürsukild viinud ära kohaliku Lenini kuju pea. Pärast sõda telliti ühest Moskva Lenineid vorpivast tehasest uus. Avamine oli pidulik, aga kui kujult kate maha võeti, siis selgus, et Leninil on kaks soni, üks peas ja teine käes! Ilmselt on see väljamõeldis, aga tore ikka.