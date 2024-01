Juhani Jaeger ⟩ Sündimust kaitstes ei maksa vastanduda

Lugupidamist lasterikkuse suhtes, armastust ja õnne, avalike teenuste kättesaadavust ja emade eneseteostusvõimaluse parandamist ei ole põhjust esitleda vastandina rahalistele meetmetele (lasterikka pere toetus ja täiendav tulumaksuvabastus laste arvult). Olemuselt on need üksteist täiendavad, mitte välistavad. Debatis kiputakse eirama fakti, et madal sündimus on mitmetahuline ühiskondlik probleem, mida ei saa lahendada üheülbaliselt.

Lapsed sünnivad armastusest, see on siililegi selge. Paraku jäävad nad aga sageli ka sündimata – majandusliku ebakindluse tõttu. Rahvastikubaromeetri järgi oli see viiendikus 30–44-aastaste peredes lapsest loobumise põhjuseks. Väide, et need lapsed oleksid sündinud, kui ühiskond oleks lugupidavam või avalikud teenused kättesaadavamad, on küüniline.