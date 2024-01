Rainer Saks ⟩ Venemaa peab lääne otsustajaid agressiivsele survele vastuvõtlikeks

Lisaks ei olevat võimatud pealetungid Harkivi ja Kiievi hõivamiseks. Artikkel põhineb anonüümsetel Ukraina allikatel. Tegelikult on olukord selline, et Vene armeele anti selline ülesanne direktiivi kujul juba 2022. aasta suvel, peale taandumist Kiievi ja Harkivi ümbrusest. Vene armee ei ole seni suutnud seda pealetungi läbi viia, kuid ülesannet ei ole mitte keegi ka ümber sõnastanud.

Olukord on hetkel selline, et Venemaal puuduvad olemasolevad reservid, mille abil uut pealetungi ette valmistada. Venemaa suunab enamiku võitlusvõime saavutanud üksuseid rindele ja üritab nende abil pidevalt survet avaldades edasi liikuda. Suure pealetungi läbiviimiseks on vaja luua veel hulgaliselt eelduseid, näiteks hävitada Ukraina õhutõrje ja tuua laevastik tagasi Mustale merele. Rünnak Kiievile ei ole aga isegi sellisel juhul võimalik, rünnak Harkivile väga vähetõenäoline.