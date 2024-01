Herem lükkab kuulujutud ümber. Valitsus ei anna raha, sellepärast lahkub? Ei! Zelenskõi küsis peaminister Kaja Kallaselt (RE) K-9 suurtükke, aga Herem ei taha anda ja sellepärast lahkub? Ei! Heremit kummastab, et ühiskonnas ja meedias armastatakse spekulatsioone, kuid ei taheta uskuda, mida keegi ise ütleb. «Mis meil viga on, et me ei usu, mida öeldakse?» Kaitseväe juhataja toob paralleeli isegi Liis Lemsalu juhtumiga. «Väntsutatakse mingite kuulujuttude najal, aga mis ta ise ütleb, see nagu ei loegi?»