JUHTKIRI ⟩ Me tusameele talv

Vääramatu sündmusena on lähenemas õpetajate streik, sest on näha, et kummalgi poolel pole kuhugi taganeda. Peaminister Kaja Kallas on võtnud streikijate suhtes ja ka koalitsioonis jõulise hoiaku, et raha ei ole ega tule, ning streiki kavandavad õpetajad on võtnud positsiooni, et enne alampalga soovitud tõusu nad aktsioonist ei loobu.

Postimehel oleks olnud hea meel, kui osapooled oleksid jõudnud kokkuleppele enne kavandatud streiki. Kuid kokkulepe pole siiani võimatu, ehkki olukorra teravnedes on mõeldav kujutleda olukorda, kus streik venib väga pikaks. Sellist olukorda tasub vältida, kuid selleks on vaja selgeks saada järgmised küsimused.

Esiteks, kas õpetajate kohene rahanõudmine on umbes kümme miljonit eurot või üle neljakümne miljoni euro lisaraha? See küsimus on jäänud segaseks. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on öelnud, et kümmet miljonit oleks võimalik leida, kuid enam kui neljakümnest miljonist pole haridustöötajate liiduga juttu olnud ning selle hankimine võtaks aega.