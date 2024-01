ERKKI KOORT ⟩ Venemaa eriteenistused ei vaja oma kodanike sundimiseks komprat. Paljud luuravad uhkusega

Avalikult on teada, et talle esitati kahtlustus Eesti-vastases tegevuses, mis prokuratuuri ja KAPO info kohaselt puudutab otsest luuretegevust ja selle toetamist. Kui üldiselt oli avalikkuse reaktsioon ehmatav, siis leidus neidki hääli, mis Morozovile üllataval kombel kaasa tundsid. Ei maksa siiski unustada, et sõjaka riigi spioonide eesmärk on anda vastaspoolele infot, mis on meie ühiskonnale hävitava mõjuga. Kui ei usu, siis vaadake Ukrainas toimuvat.