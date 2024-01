Aimar Altosaar ⟩ Rahvastikustatistika üle pole mõtet liigselt muretseda

Rahvastikuteadlased kinnitavad, et ka rahva demograafiline käitumine ehk lastesaamise soov võib olla kriiside ja sõjaohu korral pärsitud. Kui samal ajal on sünnitusikka jõudnud 1990. aastate väikesearvulisem põlvkond, siis pole midagi ootamatut selles, et 2023. aastal sündis Eestis vähem kui üksteist tuhat last, vähem kui kunagi varem viimase saja aasta jooksul. Teadlased aga toovad välja, et kui kriisid ja sõjad lõpevad, võivad lapsed sündida tagantjärele ning võib lahvatada beebibuum. Eestis jäi see buum peale II maailmasõda ära, sest stalinlik vägivallarežiim ei võimaldanud seda, mis võib tähendada, et kui Eesti jääb vabaks, ei jää peale praeguste kriiside lõppu sündimata ka meie oodatud lapsed.