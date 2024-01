MARGIT SUTROP ⟩ Õpetajate palgatõusuks on raha küll, kui teha reforme

Eile kirjutas koalitsioonikaaslane Liisa Pakosta (Eesti 200) Postimehes: «Kui koalitsioon otsustab, et vaja on järgmisi hariduskärpeid, tuleb teha koalitsioonil koos kaalukaid poliitilisi valikuid. Näiteks kõrgharidus kogu ulatuses tasuliseks (praegu on kogu kõrghariduskulu 274,7 miljonit eurot), teadusraha kärbe (226,5 miljonit eurot) või lasteaedade toetuse – 16 miljonit eurot – maksmine lasteaedade asemel koolidele.»