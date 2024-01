Ta on rahulik ja enesekindel, kunagise Eesti Ekspressi peatoimetaja ja Eesti Päevalehe vastutava väljaandjana on tal sadu häid sõpru ajakirjanike hulgas, kinnisvaraga tegelemise kogemus on tal Urmas Sõõrumaa megaprojekte arendanud US Real Estate’i esimehe ja nõukogu esimehena ning kinnisvaraettevõtte Catella Eesti juhina. Nii et oskab ajakirjandusega suhelda ja kinnisvara arendada.