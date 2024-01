RAINER SAKS ⟩ Ukraina droonid võtsid sihikule Peterburi. Üks droon lendas üle Putini residentsi

Krimmis ja Lõuna-Ukrainas tegutsev sissivõitlejate rühmitus «Atesh» avaldas info, et mõne nädala taguses mere- ja õhudroonide rünnakus Sevastopoli sõjasadamas sai tabamuse ja uppus Vene Musta mere laevastiku seeria «Tarantul» patrull-laev. Rünnakud Sevastopolis on pidevad ning seepärast on keeruline seda teadet konkreetse rünnakuga seostada. Vihjatakse detsembri keskpaigas toimunud rünnakutele.