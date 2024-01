LEHTEDE SÕDA ⟩ Kui Päevaleht haistis Postimehe verd...

Eesti Päevaleht, mis andis lõppeva nädala algul teada, et lõpetab aprillist paberil ilmumise, oli alles 25 aastat tagasi nii võitlusindu täis, et hakkas ohustama Postimeest Eesti ajalehtede liidrikohal. Ometi suutis Päevaleht ränga pingutusega saavutatud edu maha mängida kõigest mõne kuuga.