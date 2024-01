AJALUGU ⟩ Vaidlus 1989. aastal: kuidas taastada Eesti iseseisvus

Kompartei esimene sekretär Vaino Väljas pidi näitama kõigile, et initsiatiiv on endiselt tema käes, seega tuli ta 9. septembril 1988 EKP keskkomitee pleenumil välja suure plaaniga: iseseisvumise asemel rääkida suveräänsusest, mis pidi teostuma «suveräänsete riikide liidus, Nõukogude Liidus». Selleks et Eesti NSV nüüd juba legaalselt NSV Liidu koosseisu viia, tuli Väljase arvates sõlmida liiduleping.