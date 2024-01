AHTI KALLIKORM ⟩ Mihhail Kõlvarti soovmõtlemine ja eestikeelne haridus

Ka 16. jaanuari ETV saates «Esimene stuudio» näitas Kõlvart, et on hästi relvastunud eestikeelse kooli vastu Tallinnas. Ta on seda innukalt teinud viimased 20 aastat, seistes venekeelse kooli eest Eestis, loomulikult oma «tingimustega», nagu talle meeldib iga lause lõppu lisada. Raske on leppida sellise kahepalgelisusega.