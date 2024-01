JUHTKIRI ⟩ Olemegi vetsupotis

2005. aastal avaldas Taagepera arvamusartikli, milles kirjeldas Eesti rahvaarvu lainelist vähenemist, mis viib viimaks rahvastiku kahanemise pöördumatuks. Lühidalt kokkuvõetuna: kui sünnib väikesearvuline põlvkond, siis sünnib ühiskonnas loogiliselt 20–25 aasta pärast veelgi vähem lapsi ja seda eriti siis, kui see põlvkond lapsi saada väga ei taha.

Nüüd on esimene jõnks siis juhtunud, kuna Eesti iive oli 1993.–2003. a väga madal ning praeguseks on lapsevanemate ikka jõudnud toona sündinud põlvkond. Läinud aastal nägi ilmavalgust 10 721 last, mis on Eesti väikseim sündimus alates 1919. aastast, mil vastav statistika algas.

«Praegused sünnitajad on suures osas pärit väikesearvulistest 1990ndate põlvkondadest,» kommenteeris olukorda statistikaameti juhtivanalüütik Terje Trasberg. «Kuid langus on märgatavalt sügavam, kui aktiivsest sünnituseast lahkuvate naiste arv selgitaks.» Ühesõnaga, lapsi saada väga ei taheta või siis lükatakse nende saamist edasi ikka, kus see ei pruugi olla aga enam lihtne või riskivaba.

Samas on Eesti elanike koguarv kasvanud, seda suurenenud sisserände arvelt.

Meil on veel võimalik midagi ette võtta ning vältida lõplikku «demograafilise vetsupoti» auku kadumist.

Meil on veel võimalik midagi ette võtta ning vältida lõplikku «demograafilise vetsupoti» auku kadumist. Erinevalt 1980ndate eksistentsialistlikust ängist on meil praeguseks oma riik ning mitmesugused hoovad, millest võiks olla abi.