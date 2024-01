ROMEK KOSENKRANIUS ⟩ Miks sulgeda Paikuse politseikool?

Politsei ja piirivalvekolledži Paikuse õppekeskus koolitab meie riigi politseiametnikke kutseõppe- ja rakenduskõrghariduse tasemel juba aastakümneid. 1990. aasta juunis, ehk veidi enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist, loodud Paikuse politseikool on aastakümnetega välja õpetanud tuhandeid politseinikke ja sealsetest lõpetajatest on saanud Eesti politsei selgroog, paljud lõpetajad on tänased politseijuhid.