See tõde meenus mulle venekeelseid Youtube’i kanaleid jälgides ja «meiena» pean silmas Eestit. Youtube on viimane suur sotsiaalmeedia platvorm, mida ähvardustele vaatamata ei ole Venemaal päriselt kinni pandud. Samuti on see kõige levinum infokanal, mida kasutavad Vene sõjavastased opositsionäärid, aga ka venekeelsed ukrainlased.