Alanud aasta on tekitanud meis usu ja soovi, et nüüd ometi lõpeb vahepealne segaduste aeg ja kõik hakkab selginema ja laabuma. Tegelikult oleme alles suurema, globaalse transformatsiooni perioodi alguses. Segadust jätkub veel kauaks, sest need on alati kaasnenud suurte muutuste üleminekuetapiga. Nii ka seekord. Ning koos sellega kasvavad alati ka riskid. Neist räägikski, kirjutab vaatleja Raivo Vare.