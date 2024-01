JÜRI KUUSKEMAA ⟩ Salajase pealtkuulajaga restoran

Moe loojad ja levitajad üritavad panna meid lausa igas kvartalis uusimaid rõivastumissoovitusi järgima. Eks mood avaldab survet üldlaialdaselt, alates huulepulga ja juuste värvist arhitektuuri ilme ja tehisintellekti luuletuste autorsuseni. Meie vanalinnas on moode ja stiile ajapikku nii hulgi ladestunud, et XXI sajand võib sisaldada säilmeid mitmetest eelnenud aastasadadest.

Üpris tavaline on, et fassaad on noorem ja moodsam kui kinnistu ja sellel asuv hoonestus. Näiteid võiks tuua palju, kuid võtame praegu ette Vene tänaval numbrit 10 kandva maja, mille esimesel korrusel asub restora Dominic. Restoran on oma kohal toiminud seitseteist ja pool aastat, kuid nimi Dominic viib meid XIII sajandisse või veel täpsemalt aastasse 1251, mil dominiiklaste Püha Katariina klooster hakkas end samas kõrval sisse seadma ja välja ehitama.