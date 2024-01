Suur osa Venemaa ressurssidest ja luurehuvist keskendub praegu Ukrainale, kuid jagub ka teistele riikidele. Põhjus on väga lihtne – Venemaa ei saa muudel suundadel infokogumist lõpetada. Siin on riigi suurus nii plussiks kui ka miinuseks, sest luureambitsioon nõuab väga suure hulga spioonide palgalehel hoidmist, keda ei ole võimalik kiiresti ümber suunata. Isegi kui sõjaväeosad on tehtud relvastusest ja sõduritest võrdlemisi hõredaks, ei ole võimalik sama teha julgeolekutöötajatega – salasepitsused tuleb ju aegsasti paljastada.