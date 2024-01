Tiit Kärner ⟩ «Palestiina küsimus» on lääne allakäigu tulemus

Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg leiab, et Iisraeli jõu kasutamine oma julgeoleku tagamisel on võrdlemisi kaugel proportsionaalsusest. Seda heidab ta Iisraelile ette ka oma teleloengus. Ja tema pole kaugeltki ainus. See on pea kõigi arvamuste, ka ÜROs, kandev toon. See polevat «õiglane». Näib, et arvajatel on mingi «detailse tasakaalu» nimeline mõõdupuu, mille järgi laipade, vägistatute jne arvud peavad mõlemalt poolt klappima ning siis saavadki konfliktid lahendatud.