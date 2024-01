EERIK SVEN PUUDIST, RUSLAN GULIDA ⟩ Õnn teeb edu jätkusuutlikuks: õnneliku inimese viis prioriteeti

Vaba maailma möödunud sajandi vaimu iseloomustas püüd saada finantsiliselt edukaks. Paljud, kellel see korda läks, pidid aga tõdema, et loodetud rahulolu see endaga kaasa ei toonud. Uuel sajandil on ärinõustajad hakanud edukaks olemise koolitustele aina enam sisse põimima õnne temaatikat, kuna on jõutud tõdemuseni, et vaid õnnelik inimene suudab olla edukas pikas plaanis. Õnn teeb edu jätkusuutlikuks.