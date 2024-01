VILJAR VOOG ⟩ Eestile on kombeks mitu poliitilist kriisi korraga

Haridusminister Kristina Kallas ja Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri teatasid 1. detsembril, et haridusministeerium on suutnud oma eelarvest leida 8 miljonit eurot lisaraha õpetajate palgatõusuks. Peagi selgus aga, et õpetajaid see number ei rahulda ja jaanuaris asutakse streikima.

Foto: Eero Vabamägi / Postimees