BETTY ESTER-VÄLJAOTS ⟩ Kes lubas Venemaa spiooni Tartu Ülikooli professoriks?

Selles on küsimus. Kes ja millistel põhjustel otsustas, et alles viis kuud tagasi tuleks Morozovile asetada rinda roos, mis teeb ta vana ja väärika asutuse professoriks. Narratiiv on juhitud Skytte Instituudi peale ja selgitama on pandud tolle instituudi juhataja, kuid sellest ei maksa lasta ennast eksitada, tegemist on ikkagi Tartu Ülikooliga, kirjutab toimetaja Betty Ester-Väljaots.