JUHTKIRI ⟩ Meie mehed Brüsselisse*

Mis on praegu Euroopas olulised riikideülesed teemad, mis võiksid meilegi korda minna? Euroopa Välissuhete Nõukogu on tellinud vastava uuringu, mida Postimees tutvustab Fookuse külgedel. Selle uuringu järgi on Euroopa kodanikele viimase 15 aasta jooksul olnud tähtsad viis kriisi. Need on üleilmne finantskriis, rändekriis, kliimakriis, Covid-19 pandeemia ja Venemaa agressioon Ukrainas.