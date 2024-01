Praegu on tegu küll kahtlustusega, seega muidugi enne süüdimõistmist ei saa ka keegi ju teha lõplikke järeldusi. Kuid kui inimene ongi süüdi spioneerimises, on kusjuures märgiline, et Venemaa saatis või värbas Tartu Ülikooli luurajaks tüüpilise lääne vasakülikooli stiilis postkolonialistlikke ja poststrukturalistlikke umbluuteooriaid kasutanud isiku.