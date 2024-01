JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ ⟩ Kui teid värbab Vene sõjaväehunta, minge KAPOsse ja rääkige kõik ise ära!

Vene luure värbab Eestis pidevalt agente ja saadab siia juba värvatud isikuid nii pikaajaliseks tööks kui ka lühiajalistes projektides osalemiseks. Kõik, kes ühel või teisel viisil selle riigi kodanikega töötavad, teavad seda hästi ja on sellega vähemalt korra elus kokku puutunud.

Peab alati meeles pidama, et Venemaa sõdib kogu läänega ja nende avaldused, mida nad teevad oma hullumeelsetele mõeldud vestlussaadetes, kus Jana Toom käia armastas, ei ole lihtsalt niisama. See on sõjaline doktriin, mis kõiki Venemaa ametlikke struktuure nende tegevuses juhib.