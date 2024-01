Erkki Bahovski ⟩ USA demokraatia uus reaalsus

Muidugi on see viimane väide liialdus, sest ajavahemikul 2020–2024 juhtus maailmas nii mõndagi, olgu selleks Covid, Ukraina täiemahuline või Iisraeli-Hamasi sõda. USAd kui globaalset jõudu mõjutasid kõik need ja teisedki sündmused.