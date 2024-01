HANNES TOOMSALU ⟩ Politseil oleks aeg tähelepanu parklatele pöörata

12. jaanuaril avaldas Liikluskindlustuse fond (LKF), et statistika kohaselt toimus mullu Eestis 34 300 liikluskindlustuse juhtumit. Kõigist liikluskindlustuse juhtumitest enim, ehk 39 protsenti, juhtus mullu parklates. See on kasvav trend. 2023. aastal kasvas samuti kolme protsendi võrra kokkupõrgete arv möödasõidul, reastumisel ja sõidurajalt kõrvale kaldumisel.

Mootorsõidukijuhi õpetaja vaatevinklist on peale möödasõitu kõike ülejäänut võimalik praktiliselt harjutada. Möödasõidu saab küll teoreetiliselt ära selgitada kuid praktiliselt saab proovida üksnes põllutööde ajal kui aeglased traktorid teedel liikumas on. Kuue aastase praktika jooksul on mul õnnestunud õpilasega üksnes ühest, 80 km/h sõitvast veokist, möödasõitu sooritada. Reastumist, sõiduraja hoidmist ja parkimist on võimalik ka linnavahel harjutada. Kui veel on?