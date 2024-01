LAURI TIITUS ⟩ Kust alustada, et kurjategijad klientide andmeid ära ei varastaks

Kõige raskemate tagajärgedega on need rünnakud, mille vastu pole valmistutud. Kui sa ei tea, mis sind ohustab, on ilmne, et hüpoteetilise ohu reaalseks küberründeks muutudes on ka tulemused palju rängemad, ettevõte on pikemaks ajaks töövõimetu, mainekahju on suurem, kirjutab Telia IT teenuste juht Lauri Tiitus.