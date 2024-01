VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS ⟩ Mis juhtus Keskerakonnaga tegelikult?

Ka seekord «hoiti pöialt» Kõlvartile, sest see tähendanuks miinimumtulemusena aastateks riigikogus opositsiooni kinnijäämist, ehk siis aastateks poliitilise perspektiivi kaotust. Ühtlasi just perspektiivi kaotamine ongi põhjus, miks nii paljud ja nii suured nimed on erakonnast praeguseks lahkunud. See oli kõrvalt nii ilmselge prognoos, et tundus võimatu, et just selle tee erakond ise oma sisevalimistel valib. Võib võita lahingu ja kaotada poliitilise sõja. Sügise algul Keskerakonnas võitis Kõlvart – ja erakonna raskuskese nihkus, põhjustades tasakaaluhäired.