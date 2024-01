JÜRI JAANSON ⟩ Hiina surve Taiwanile on Eestile õpetlik

Valimisõigus algab Taiwanis 20ndast eluaastast ja kokku on Taiwanil umbes 19,5 miljonit valimisõiguslikku kodanikku. Eelneva 30 aasta kestel on presidenti Taiwanis vabadel ja ausatel valimistel valitud seitsmel korral, see on tunnustuseks Taiwani demokraatiale.