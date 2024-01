Saame rõõmustada õigusselguse jaluleseadmise üle: Harju maakohus tühistas meile väärteomenetluses määratud trahvi selle eest, et paigaldasime juulikuus Tallinna Kirjanike Maja seinale Juhan Smuuli bareljeefi kõrvale Eesti NSV lipu, ja kinnitas, et see ei olnud väärtegu, kirjutavad aktsiooni korraldajad Andres Aule ja Jaak Valge (EKRE).