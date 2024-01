HELLE KARRO ⟩ Mida küsib jaanuaris alustav suur naiste tervise uuring?

Arstidena on meile oluline, et naiste tervist puudutavad otsused ja hoiakud oleksid tõenduspõhised. Parema üldise seksuaal- ja reproduktiivtervise (SRT) saavutamiseks tuleb arendada teenuste kättesaadavust, mõista ja kaitsta seksuaaltervisega seotud õigusi ning austada iga inimese vabadust langetada oma seksuaalsust puudutavaid otsuseid. Seejuures on vajalik välja selgitada, kas ja milliseid poliitilisi, õiguslikke, majanduslikke või muid takistusi esineb nende õiguste tagamisel.