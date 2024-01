Aasta on 2002. Tulumaks on 26 protsenti. Reformierakond pole veel kunagi riigikogu valimisi võitnud. Vaja oleks rahvale midagi lihtsakoelist ette visata. Putin on alles tulnud ja üldsus ei tea veel, et tegemist on suure Ivan Groznõi austajaga – kuvand temast oli veel lääne jaoks sillerdav. Savisaare Keskerakond on valitsuses koos Reformierakonnaga, peaminister on vuntsidega Kallas.