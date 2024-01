ANDREAS KAJU ⟩ Trumpi arusaam koostööst on teistsugune

Teisalt tuleb siiski säilitada rahulikku meelt. Trumpi baashoiakud on ilmsed, ent nagu nägime tema esimese ametiaja jooksul, see ei pruugi veel midagi tähendada. Nii Ukraina kui Balti riigid ja Euroopa julgeolek said tema administratsiooni ajal suuremat poliitilist ja materiaalset tähelepanu kui Barack Obama ajal. Võib-olla temast sõltumata, aga sellest faktist pole võimalik ka niisama mööda vaadata. Ameerika ühiskonna ning poliitikute enamus endiselt tähtsustab nii rahvusvahelist koostööd kui Ameerika positiivset panust, et maailm oleks rohkem seda nägu, kus Ameerikal on lihtsam oma huve realiseerida.