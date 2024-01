RAINER SAKS ⟩ Venemaa oktoobris alustatud pealetung on ilma igasuguse eduta

Ukraina rõhutab ka peale selle kohtumise lõppemist, et nende jaoks on oluline, et välistatakse nüüd ja edaspidi arutelud külmutatud konflikti üle (ehk siis vaherahu võimalik jõustamine). Ukraina kordab alatasa üle, et kõik toimivad lõpplahendused saavad lähtuda ainult Ukraina territoriaalse terviklikkuse põhimõttest lähtuvalt.