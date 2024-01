RAINER SAKS ⟩ Ukraina avaldas eilse venelaste õhurünnaku kohta täiesti uut laadi info

Hiina pikaajaline tugev sõjaline ja informatsiooniline surve Taiwanile andis tulemuse. Vaevalt et Hiina RV soovis kõige iseseisvumismeelsema kandidaadi võitu, mis küll teeks tugeva sõjalise survega Taiwanile jätkamise veidi lihtsamaks. Hiina RV juhtkonna jaoks oleks olnud oluline näidata, et nad suudavad mõjutada Taiwani siseseid poliitilisi protsesse. Teisalt on ka selge, et ka kahe ülejäänud kandidaadi võidu korral, ei oleks Hiina RV suutnud sundida peale Taiwanile kiiret poliitilise integratsiooni ning ühinemise protsessi. Võib eeldada, et Hiina RV juhtkond järeldab, et survet Taiwanile on vaja edaspidi tugevdada.