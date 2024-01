Määratlemaks, kas Eestis on sündimuskriis, peame teadma, mis on sündimus ja mis on kriis. Sündimus on protsess. See on hinnatav mitmete näitajate kaudu, põhilistena sündide arv mingil perioodil või mingis põlvkonnas. Kriis aga tähendab rasket olukorda, järsku häiret. On’s sündimust tabanud tugev häiring? Uurime järele, kirjutab Hillar Petersen, Pere Sihtkapitali juhatuse liige.