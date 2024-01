Maarja Grossberg-Kuusk ⟩ Päikeseenergeetika väljakutse: mis saab päikesepaneelidest elukaare lõpus?

Oluline on teadvustada, et taastuvenergia üha intensiivsemal rakendamisel energiatootmises ei tohi me ära unustada, et ka need tehnoloogiad, sealhulgas päikesepaneelid, muutuvad ühel hetkel jäätmeteks, kirjutab akadeemik ning Tallinna tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor, täisprofessor tenuuris Maarja Grossberg-Kuusk.